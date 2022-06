Cabo Renato Abdala anuncia pré-candidatura a deputado federal pelo Patriota 

O parlamentar fez o anúncio durante sua participação no Radar Diário desta quinta-feira. O vereador votuporanguense Cabo Renato Abdala (Patriota) foi o primeiro entrevistado do Radar Diário, programa de entrevista que vai ao ar todas às quintas-feiras, às 19h30, na página do jornal Diário de Votuporanga no facebook, na edição de 2022.

Ao longo de 50 minutos, em um bate-papo com o jornalista Jorge Honorio, o parlamentar falou abertamente e opinou sobre temas como: saúde, segurança pública, geração de empregos e respondeu questões colocadas pelos internautas que acompanhavam o quadro.

Se referindo ao momento de recuperação econômica e de geração de empregos no município, o vereador falou: “(…) primeiro, pontuar que nós tivemos o fechamento de algumas empresas que foram colocadas como causa provável a pandemia, e não foi. Por exemplo, a Vikstar [Contact Center] e para quem não sabe, ela já se instalou em Votuporanga com problemas judiciais, isso está em portais da Justiça, é só pesquisar. E aí, jogam culpa na pandemia. Quando o Executivo permite e dá benefícios como pagar aluguel para uma empresa que já vem com problemas, a gente sabe que vai acontecer isso daí, vai ter o fechamento. Então, não pode colocar a culpa de tudo na pandemia. Penso que o Executivo deveria investir mais em empresas de fora. Por exemplo, nós sabemos do poderio que tem as metalúrgicas de Votuporanga. Então é possível melhorar essa situação do desemprego atraindo para cá empresas sólidas, em troca de benefícios que sejam compensatórios; e seja as empresas de que ramo forem. Precisamos também facilitar a emissão de documentos. A gente é questionado aqui direto, de que a emissão de documentos demora um século. A administração atual alegava que era falta de efetivo, ou falta de incentivo do efetivo atual, mas foi proposto aqui, foi feito a reestruturação da prefeitura, foi feito modificações, reajuste de salários, funções de confiança, enfim, e todo dia tem gente reclamando.”

Já sobre saúde, o parlamentar comentou sobre gestão e a necessidade, segundo ele, de um terceiro hospital em Votuporanga: “(…) falta estrutura e tem coisinhas que dá pra facilitar, dá pra ser feito. Falei para a secretária aqui numa reunião que a gente fez, que às vezes falta informação, às vezes falta boa vontade. Por exemplo, lá no mini-hospital do Pozzobon a pessoa recebe o pré-atendimento e ela não vai para um lugar específico, ela volta para o saguão, e fica ali, fica acumulado, com aquela sensação de cheio. Chama, a pessoa volta de novo. Então, assim falta estrutura, Votuporanga precisa de uma terceira unidade. O Jorge Seba prometeu uma terceira unidade com 70 novos leitos para desafogar a Santa Casa; fez na campanha dele, já mostrei na tribuna o vídeo (…)”, afirmou.

Ao final de entrevista, Renato Abdala anunciou que colocou seu nome à disposição do partido como pré-candidato a deputado federal. Porém, explicou que podem haver mudanças: “Eu já disse até em tribuna que a maioria da população confunde as atribuições do Legislativo, achando que é só legislar, só fazer lei, videozinho no facebook e tudo mais. Um dos grandes papeis do deputado federal, estadual e vereador é de fiscalizar, e a gente não vê deputados que fiscalizam. Pode reparar para você ver. Você não vê deputados que fiscalizam, que vão ver para onde foi a verba que ele mandou. E por que que a gente não vê? Porque o sistema é corrompido. O cara manda o dinheiro sabendo que terá uma sobra para ele lá. A emenda que ele vai tá mandando para determinado município é para sobrar dinheiro (…). Pega aí a lista dos deputados federais mais votados por Votuporanga e vê o que cada um fez por Votuporanga, por exemplo. Muito pouco. Daí a importância de ter alguém de Votuporanga ou região representando na Câmara Federal. E eu torço para que seja alguém de sangue novo, porque se você tem uma pessoa que em quatro anos, com o poderio que ele tem de emenda, seja impositiva ou de outro tipo de emenda, de fazer acontecer algo pela região, de fiscalizar e não fez, ele não vai fazer mais, vai ficar só na enrolação (…). Então para estadual, temos aí diversas pessoas pré-candidatas por Votuporanga e para federal temos três, até o presente momento, anuncio aqui os três: o Wartão; o ex-prefeito João Dado e já de antemão estou anunciando a minha pré-candidatura a deputado federal pelo Patriota (…).”