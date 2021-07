CABÍRIA FESTIVAL – Mulheres & Audiovisual e Hysteria promovem II Mostra Imaginários Possíveis

Até 10 microfilmes serão exibidos nas redes do Cabíria Festival e da plataforma que busca abrir espaço para narrativas que tenham as mulheres sempre no centro da história. As inscrições para participar vão de 26 a 31 de julho

Da Redação

O Cabíria Festival – Mulheres & Audiovisual e a Hysteria, plataforma com o objetivo de ampliar a inserção feminina no mercado e abrir espaço para narrativas que tenham as mulheres sempre no centro das histórias, renovam a parceria para a realização da II MIP – Mostra Imaginários Possíveis, uma das ações da terceira edição do festival, que ocorre em ambiente online entre 06 e 17 de outubro. Destinado à participação de mulheres e pessoas de identidade de gênero diversas, realizadores amadores ou profissionais, a mostra exibirá microfilmes com duração mínima de 30” (segundos) e máxima de 3’ (minutos). Serão selecionados até 10 títulos a serem disponibilizados nos canais digitais da Hysteria e do festival. Interessados podem se inscrever, gratuitamente, entre os dias 26 e 31 de julho no linktree do festival: https://linktr.ee/cabiria

O requisito principal para participar é a criatividade. O objetivo da mostra é incentivar realizadores a criarem relatos audiovisuais, produzidos com smartphones ou câmeras profissionais, sobre os modos de fazer e os ofícios que materializam desejos para o presente, propostas de futuro, acolhimento e ressignificação do passado.

Para a comissão de curadoria, composta por Julia Katherine, Thamires Vieira e Yolanda Barroso, junto às diretoras do festival, Marília Nogueira e Vânia Matos, o Cabíria Festival é um espaço de debate e criação em busca inventiva da transformação de processos e da construção de espaços para a pluriversalidade. Desejamos com essa mostra encorajar autorias baseadas na diversidade de modos de fazer e expressar imaginários possíveis, entendendo a narrativa audiovisual como uma potente ferramenta de escuta, diálogo e desconstruções, tão urgentes quanto necessárias.

“A Hysteria tem orgulho de abrir sua janela e sua plataforma para compartilhar o trabalho e o talento de realizadores novos e experientes na mostra Imaginários Possíveis. Junto do Cabíria e de criadores que embarcarão nessa jornada, podemos amplificar nossas vozes e descobrir modos de se fazer e expressar esses novos imaginários possíveis”, diz a head da Hysteria, Isabel De Luca.

O FESTIVAL

O Cabíria Festival – Mulheres & Audiovisual, em razão da pandemia de Covid-19, terá a sua terceira edição em ambiente online, de 06 a 17 de outubro. Com isso, o evento amplia seu alcance e mais uma vez estará disponível em todo o país. No mesmo formato virtual, acontece em seguida o Cabíria LAB de 25 a 29 de outubro, ação voltada para as finalistas do Cabíria Prêmio de Roteiro, que reúne quatro categorias: Piloto de série de não-ficção; Longa-metragem de ficção; Argumento infanto-juvenil de longa ficção; Piloto de série de ficção. As premiadas serão conhecidas no festival.

O festival é uma expansão do Cabíria Prêmio de Roteiro, que desde 2015 premia roteiros escritos e protagonizados por mulheres, visando contribuir para sua maior representatividade nas telas e atrás das câmeras. Criado para somar ao debate e ações em prol à igualdade de gênero e diversidade na cadeia produtiva do audiovisual, em consonância com diversas iniciativas ao redor do mundo, o evento é dedicado à difusão de obras realizadas por mulheres e mobiliza uma rede de cineastas, storytellers e produtores de conteúdos em geral.

A linha curatorial do festival se orienta pela ampliação das representatividades de gênero, raça, cor, sexualidade e território. Ao público será oferecida uma ampla programação de filmes debates com as realizadoras, além de painéis, oficinas e masterclasses, voltados para estimular a rede de cineastas mulheres, enriquecer a formação profissional dos participantes e provocar reflexões.

PARCERIAS

O festival conta com diversas parcerias, entre elas: Embaixada da França, Goethe Institut Rio de Janeiro, Projeto Paradiso, Instituto Alana, Videocamp, Telecine, Selo Elas, Hysteria, MUBI, Olhar Distribuidora, Vitrine Filmes, Cardume Curtas, SerieLab, FRAPA, Instituto Dona de Si, Imprensa Mahon e Canal Curta. Outras parcerias estão em confirmação.

SOBRE HYSTERIA

Hysteria é um hub de criação, produção e distribuição de conteúdo comandado por mulheres dentro da Conspiração. A iniciativa tem o objetivo de ampliar a inserção de mulheres no mercado audiovisual e além, ao fortalecer sua atuação e abrir um espaço exclusivo para narrativas contemporâneas tendo o olhar feminino na concepção e na realização dos projetos. Além do site www.hysteria.etc.br – que traz ambientes para Ver (vídeos), Ler (textos) e Ouvir (podcasts e playlists) – e de uma produção de conteúdo diária para as redes sociais, o núcleo atua em diversas áreas. O braço de branded content tem como clientes dezenas de marcas, como Google, Facebook e Natura. No entretenimento, depois da série “Desnude”, exibida no GNT, estão em finalização os longas documentais “Mulheres Radicais”, sobre artistas latino-americanas que produziram entre as décadas de 60 e 80, e “Viúvas do Samba”, que joga luz sobre o papel das esposas de baluartes do samba carioca.

SOBRE O PRÊMIO CABÍRIA

Idealizado pela roteirista Marília Nogueira sob o lema “Por mais mulheres nas telas e atrás das câmeras”, o Prêmio Cabíria foi lançado em 2015. Seu nome resgata uma célebre personagem de Federico Fellini no filme “Noites de Cabíria”, eternizada pela atriz Giulietta Masina. Sua criação colocou em pauta três objetivos principais: estimular roteiristas a criarem histórias com protagonistas mulheres inspiradoras; converter o prêmio em um selo de qualidade para os projetos premiados; e contribuir para o aumento de oportunidade e visibilidade a roteiristas mulheres. Em suas seis edições (2016-2021), o prêmio recebeu inscrições de cerca de 900 roteiros protagonizados por mulheres.

LARANJEIRAS FILMES

Foco na produção criativa de conteúdos originais e projetos audiovisuais que conciliem excelência estética, impacto social e potencial de comunicação. Com sede no Rio de Janeiro, aberta para o mundo, a produtora, sob as perspectivas de renovação de processos produtivos e no impulsionamento de novas vozes, se organiza em dois núcleos: a Laranjeiras Filmes atende demandas de perfil executivo, consultivo e gerencial de projetos, enquanto o selo Fruto Conteúdo é direcionado para o desenvolvimento criativo e estratégico de conteúdos para todas as mídias e telas. Acredita nos potenciais transformadores da soma de experiências plurais e do trabalho colaborativo para a realização de projetos relevantes, diversos e inspiradores. www.laranjeirasfilmes.com