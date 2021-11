Cabeleireira faz queixa após golpistas invadirem seu perfil em rede social e faturarem R$ 70 mil com vendas falsas: ‘Tem gente que me ameaça’ 

Moradora de São José do Rio Preto/SP diz que criminosos têm feito anúncios de celulares e eletrodomésticos no seu perfil desde 27 de outubro.

Uma cabeleireira de 25 anos registrou boletim de ocorrência alegando que teve o seu perfil profissional do Instagram invadido por criminosos para aplicarem golpes nos seus 116 mil seguidores.

Isabele Solano, moradora de São José do Rio Preto/SP, contou que os golpistas têm feito anúncios falsos de celulares e eletrodomésticos, como televisões e geladeiras desde o dia 27 de outubro deste ano. Por causa dos preços baixos, cerca de 20 pessoas já caíram nos golpes e transferiram, no total, R$ 70 mil.

“No primeiro momento, eu entrei em contato com eles [criminosos] e eles me cobraram R$ 3 mil para devolver a conta, mas eu não ia fazer negócio com eles. Aí eu mandei mensagem implorando para que devolvessem o meu Instagram, que é de trabalho, e eles falaram que iam devolver sem custo nenhum, mas que primeiro iam fazer o trabalho deles”, diz.

Ameaças e investigação

Um boletim de ocorrência foi registrado na quinta-feira (28). De acordo com Isabele, os criminosos também tiveram acesso às contas bancárias e outras redes sociais. Até esta quarta-feira (3), novas vítimas ainda realizavam transferências para o grupo.

“Eu tenho comprovantes que me mandam. Uma fez pix de R$ 10 mil e outra de R$ 7 mil”.

Segundo a cabeleireira, ela passou a receber ameaças após pessoas perceberem o golpe e achar que ela foi a responsável.

“As pessoas estão vindo com advogado no meu trabalho. Tem gente que me liga, xinga e me ameaça. Tem gente que entende, tem gente que não”, conta.

Uma ação judicial já foi aberta e um especialista também já foi acionado para tentar recuperar o acesso ao perfil. Enquanto isso, a jovem criou outro perfil no Instagram para tentar alertar sobre o golpe.

A reportagem entrou em contato com o Instagram e aguarda posicionamento sobre o caso.

