CAASP e OAB Votuporanga inauguram farmácia regional 

Estabelecimento já atende advogados e familiares com medicamentos, produtos de higiene pessoal e perfumaria à preço de custo. Entre os presentes no evento, a presidente da CAASP, Adriana Galvão, e a secretária Geral da OAB São Paulo, Daniela Magalhães.

Os profissionais da advocacia de Votuporanga e região agora contam com uma farmácia própria, em espaço amplo, acolhedor e atendimento funcional. A inauguração da sede regional da farmácia da CAASP (Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo) e 66ª Subseção Votuporanga da Ordem ocorreu na manhã do último sábado (3.dez).

A farmácia oferece para além de ampla variedade de medicamentos, produtos de higiene pessoal, perfumaria e dermocosméticos. No segmento de medicamentos, o desconto mínimo praticado é de 24%, ou seja, a CAASP repassa o medicamento ao advogado por preço de custo. Oferecendo ainda todos os medicamentos de uso continuado, inclusive aqueles controlados pelo Governo Federal por meio de receituário especial.

A solenidade, anfitrionada pelo presidente da OAB de Votuporanga, Dr. Adelino Ferrari Filho, e integrantes da diretoria, como o vice-presidente Bruno de Moraes Dumbra e o secretário-geral adjunto Josué Carvalho Santos, contou com a presença da presidente da CAASP, Adriana Galvão, e da secretária Geral da OAB São Paulo, Daniela Magalhães; além de presidentes de subseções da região, advogados, e dos vereadores Daniel David e Osmair Ferrari.

Ao Diário de Votuporanga, Adelino Ferrari celebrou a inauguração: “Hoje é um dia de muita alegria para os advogados e advogadas de Votuporanga e região, porque estamos inaugurando um sonho antigo que é a farmácia da Caixa de Assistência aqui na nossa sede da OAB e sede da CAASP; inclusive, com a instalação da sede aqui, passa também a ser sede regional da CAASP. Um agradecimento especial a Dra. Adriana Galvão, presidente da CAASP, e a também a Dra. Daniela Magalhães, secretária Geral da Ordem.”

Já Adriana Galvão, por sua vez, comentou: “É uma alegria estar aqui em Votuporanga… registrar que é um sonho antigo da advocacia da cidade e região que pudesse ter próximo ao que há de mais moderno, de mais efetivo para a advocacia que é a nossa rede própria de farmácias. Isso demonstra que a entidade está de fato preparada para trazer para a advocacia de São Paulo, do interior e litoral, o que temos que retribuir para cada advogado e advogada deste estado, que é um serviço de qualidade, inclusão, o respeito e o reconhecimento para todos e todas.”

A secretária Geral da Ordem, Daniela Magalhães, explicou os avanços conquistados pela OAB paulista: “Nós estamos nos acostumando a entregar bons serviços e qualidade para a advocacia. Para quem não sabe, o universo OAB é gigantesco, nós temos 940 pontos de atendimento em todo o Estado de São Paulo para nossa advocacia, e eles contempla escritórios de coworking, seja nas subseções, seja nas salas dos Fóruns; e a farmácia, que a Adriana tem entregado para todas as subseções com muita competência e muita eficiência, é prova do cumprimento do nosso papel assistência para a advocacia. Nenhuma outra classe possui isso e é um orgulho para nós sabermos que as farmácias da OAB hoje estão a par e passo com as farmácias das grandes redes que atuam em todo o Estado.”

O horário de funcionamento da farmácia acompanha o da subseção, das 8h às 18h, ao lado da 66ª Subseção da OAB Votuporanga, localizada na Rua Espírito Santo, 2468, no bairro Vila Nova.