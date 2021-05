Butantan pode interromper produção da CoronaVac por falta de insumos, diz Doria

‘Entrave diplomático’ por ataques de Jair Bolsonaro à China atravanca liberação de lote de 10 mil litros de insumos, segundo o governador de SP.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que o Instituto Butantan está prestes a interromper a produção da CoronaVac, vacina produzida em parceria com o laboratório chinês SinoVac, por conta do atraso na liberação de insumos na China. Ele atribui a recentes ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro ao governo chinês para a retenção do produto no país asiático.

João Doria acompanhou a liberação de um milhão de doses da CoronaVac pelo Butantan, na manhã desta quarta-feira, ao Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Com essa remessa, o instituto chegou a 46,1 milhões de vacinas entregues ao programa e concluiu a primeira etapa do contrato com o governo.

O governador afirmou que o Butantan deve concluir a entrega da segunda parte do acordo, de mais 54 milhões de doses, até 30 de setembro, a menos que o atraso nos insumos retidos atualmente na China se prolongue.