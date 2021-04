Butantan localiza variante sueca do novo coronavírus em SP e confirma outro caso da sul-africana

As mutações fazem parte da dinâmica natural do novo coronavírus e nem todas as variantes que a partir delas são formadas viram motivo de alerta para os cientistas. A sueca B.1.1.38 é considerada uma “variante de interesse”, o que indica que ela é acompanhada com atenção, mas ainda não foi ligada ao agravamento da pandemia.

A variante sueca – identificada pelo Butantan em uma amostra da cidade de Itapecerica da Serra – já tinha sido reportada ao menos uma vez em uma análise de Santa Catarina divulgada no começo de março. A sul-africana, antes verificada em dois pacientes de Sorocaba, no interior paulista, agora foi confirmada em amostra coletada na Baixada Santista.

Todas as análises foram feitas em amostras coletadas na semana passada.

Gravidade dos casos e eficácia da vacina Segundo Sandra Coccuzzo, diretora do Centro de Desenvolvimento Científico (CDC) do Instituto Butantan, os próximos estudos sobre os achados agora vão avaliar como a doença afeta os pacientes infectados pelas variantes.

Antes do impacto da B.1.1.38 e da B.1.351 no quadro dos pacientes, deve ser divulgado como a vacina CoronaVac atua diante dessas versões do vírus.

“A gente já tem um apanhado de resultados que só vai poder demonstrar depois que as instâncias reguladoras recebem os dados”, explica. Segundo ela, as pesquisas vão avaliar a resposta imune humoral (que é a resposta dos anticorpos) e a resposta imune celular. Além disso, também vai verificar, in vitro, como o plasma de um indivíduo que recebeu a vacina pode neutralizar as diferentes cepas. “Todas essas etapas foram feitas pelo instituto”, conta Sandra Coccuzzo, que disse que os resultados devem ser apresentados para a Anvisa até o fim do mês. Para a variante que se tornou predominante na segunda onda no Brasil, a P.1, já há estudo que aponta que a vacina teve eficácia contra variante brasileira do coronavírus identificada pela primeira vez na capital do Amazonas.

Meta de monitoramento

A vice-presidente do CDC do Butantan, Maria Carolina Elias Sabbaga, explica que, na semana passada, a rede de monitoramento analisou 691 amostras obtidas em todas as regiões do estado.