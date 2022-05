Bustos vê “resultado horrível” e elogia o Santos: “Jogamos de igual para igual” 

Técnico critica arbitragem, explica trocas e diz que tirou Marcos Leonardo porque atacante “não estava correndo”

O Santos perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras na Vila Belmiro, neste domingo (29.mai), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do jogo, o técnico Fabián Bustos elogiou o desempenho de sua equipe, valorizou a força do adversário e lamentou um resultado que ele definiu como “horrível”.

“Acredito que tenha sido um grande jogo. De igual para igual com uma equipe que tem mais tempo de trabalho, campeã da Libertadores, que venceu o Paulistão. Hoje competimos, acredito que merecíamos muito mais pelo o que jogamos”, disse Bustos.

“É um resultado ruim, horrível e feio para a gente, por ser em nosso campo. Não merecíamos. Acredito que merecíamos mais do que isso. Não quero tirar o mérito deles, mas se tivesse que ter um ganhador, seríamos nós. Pelo menos um empate”, ampliou.

Apesar de o Palmeiras ter começado a partida pressionando o time da casa, quem mandou no primeiro tempo foi o Santos. A equipe de Fabián Bustos criou as melhores oportunidades com Marcos Leonardo e Léo Baptistão e poderia ter saído um resultado melhor ainda na primeira parte do jogo.

Na volta do intervalo, o Santos diminuiu a intensidade e começou a ver o Palmeiras crescer no jogo. O treinador do Peixe comentou as substituições, que fizeram o time perder força no ataque. Segundo ele, Marcos Leonardo “não estava correndo”.

“Tirei Marcos Leonardo porque não estava correndo. Temos um GPS que marca. Se não está correndo, não se pode ganhar na atualidade. O Palmeiras é uma equipe com intensidade superior a todos os times, vem conseguindo mais coisas no futebol brasileiro. Léo estava cansado e precisamos substituir posição por posição.”

Críticas à arbitragem

Bustos também comentou as decisões do árbitro Luiz Flavio de Oliveira. Para o técnico, o juiz influenciou diretamente no resultado da partida. Ele também relembrou outros jogos em que a arbitragem tomou decisões contra o Santos.

“Acredito que tenho um monte de coisa para falar. A partida que perdemos de 1 a 0 no Paulistão tem uma jogada igual à do Goulart, de cabeça. Com a gente, Velázquez tirou, João Paulo completou, marcaram pênalti e nem foram ao VAR. Contra a Ferroviária, com esse árbitro, marcamos um gol com Marcos Leonardo e depois que ele manda seguir, ele anula. É incrível. Contra o Ceará, a jogada de Jhojan Julio onde os dois se agarram, e anula o gol o Bapitistão. E agora, a jogada de escanteio. Estão se agarrando Edu e Gómez. Gómez coloca a mão, não marcou falta e nem sequer foi ver. Contra o Ceará, foi ver, depois de dizer para seguir, estando a dois metros.”

Bustos, em outro momento da entrevista, elencou mais algumas jogadas que, segundo ele, tiveram erros de arbitragem.

“Contra o Fluminense, sequer foram revisar o pênalti em Angulo. Contra o São Paulo, era lateral para nós, a jogada termina em pênalti, e perdemos. Há uma jogada no primeiro tempo, em que Marcos Leonardo passou em frente ao goleiro. O auxiliar levanta a bandeira, e depois vemos a imagem e ele está em condições. Espera que termine jogada, que saia o gol, e revise no VAR. É o que diz a regra, não cortar. Nos cortam e nos outros deixam seguir.”

Próximo compromisso

Com semana cheia para treinos, o Santos volta a campo no próximo sábado (4.jun), às 19h, diante do Athletico, fora de casa, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

