Buritama suspende aulas presenciais após aumento no número de casos da Covid-19 

Município optou por adotar o sistema de ensino remoto pelos próximos 15 dias, a partir desta segunda-feira (25).

A Prefeitura de Buritama/SP suspendeu por 15 dias as aulas presenciais em escolas municipais e estaduais, a partir desta segunda-feira (25).

A medida foi tomada devido ao aumento de casos da Covid-19 na última semana, segundo Edilson Carlos de Paiva, diretor do Departamento Municipal de Saúde.

“Infelizmente teve um aumento da curva Covid nesta semana epidemiológica de número 42. Só para terem noção, tivemos 12 notificações. Nesta semana que se encerra neste sábado, meia-noite, foram 19 notificações diárias, sendo 70 nas últimas 48 horas”, afirma.

De acordo com o diretor, na semana anterior eram oito pacientes com o vírus ativo. Porém, nesta semana, o número saltou para 28.

“O que mais nos preocupou nas últimas 24 horas é que foram 70 notificações, infelizmente a maioria delas aconteceram em todas as escolas. Hoje estamos com todas as escolas, tanto estaduais como municipais, com pessoas suspeitas e positivas.”

Diante do aumento no número de casos, o município optou por suspender as aulas presenciais e adotar o sistema remoto pelos próximos 15 dias.

O anúncio foi feito pelo diretor da Saúde nas redes sociais do município, que também afirmou que vai enviar a documentação referente ao aumento no número de casos da doença ao Ministério Público e Ministério da Saúde.

“Sabemos que a educação é importante, mas salvar vidas e preservar nossas crianças é um bem maior, e é o que vamos fazer”, diz Edilson Carlos.

