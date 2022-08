Bruno Tabata faz primeiro treino no Palmeiras 

Reforço anunciado, meia-atacante ainda trabalha à parte do grupo, mas já esteve no gramado da Academia de Futebol nesta terça-feira.

Bruno Tabata fez nesta terça-feira (9.ago) uma atividade na Academia de Futebol. Anunciado na segunda como reforço do Palmeiras, o meia-atacante ainda está trabalhando à parte do elenco.

Sua agenda nesta manhã contou com atividades individuais tanto no gramado, inclusive com bola, quanto na parte interna do Núcleo de Saúde e Performance. No Sporting, o jogador estava no fim da pré-temporada.

Tabata não poderá enfrentar o Atlético-MG, nesta quarta, pela Libertadores e só terá condições de jogar a competição, caso o Verdão avance à semifinal.

Ele agora precisa ter o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para ter condições de jogo no Brasileirão, pelo qual o Palmeiras visita o rival Corinthians, no sábado, às 19h.

Canhoto, o meia-atacante tem costume de atuar aberto pelo lado direito e é um candidato a substituir Gustavo Scarpa, que assinou um pré-acordo com o Nottingham Forest, da Inglaterra.

O jogador assinou com o Palmeiras até 30 de junho de 2026. O clube vai pagar cerca de 5 milhões de euros (R$ 26,3 milhões) pelo reforço.

*Com informações do ge