Bruno Tabata chega ao Catar para finalizar sua saída do Palmeiras 

Suspenso por quatro meses pela Conmebol por supostos atos racistas contra a torcida do Cerro Porteño, meia foi emprestado ao Qatar SC e assinará por uma temporada.

Bruno Tabata está em Doha, no Catar, para assinar sua transferência ao Qatar SC. O meia-atacante será emprestado pelo Palmeiras por uma temporada, com opção de compra ao fim do acordo.

O time catari vai arcar com o salário integral do camisa 11 no período. Rafael Navarro também se despediu e foi anunciado nesta segunda pelo Colorado Rapids, dos Estados Unidos.

Tabata foi comprado em agosto do ano passado por 5 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões na cotação da época). Ele assinou até junho de 2026. A meta do clube, com o empréstimo, é recuperar o valor investido com a cláusula de opção de compra.

O camisa 11 tem 32 jogos (12 como titular), dois gols e uma assistência pelo Palmeiras. Em 2023, fez 17 jogos (sete como titular) e dois gols.

Além do desempenho abaixo do esperado desde que chegou ao Verdão, Tabata foi suspenso por quatro meses pela Conmebol por supostos atos racistas contra a torcida do Cerro Porteño, do Paraguai. O Palmeiras, porém, entende que houve um erro na pena, já que argumenta que o meia foi vítima de racismo por parte dos paraguaios.

*Com informações do ge