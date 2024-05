Bruno Rodrigues rompe tendão patelar do joelho após trauma em jogo-treino do Palmeiras 

Atacante tinha acabado de se recuperar de uma cirurgia no joelho direito e machucou agora o esquerdo durante confronto com o São Caetano, nesta sexta-feira; caso requer cirurgia.

Bruno Rodrigues terá de passar por mais uma cirurgia no Palmeiras. Recém-recuperado de um procedimento no joelho direito, ele rompeu o tendão patelar do outro joelho, o esquerdo, por conta de um trauma em jogo-treino realizado nesta sexta, contra o São Caetano, na Academia de Futebol.

Bruno havia sido escalado como titular no primeiro dos três tempos da atividade. Um dos objetivos do jogo-treino era justamente dar ritmo de jogo para ele e Dudu, que voltaram aos treinos com o grupo neste mês, após ambos passarem por procedimentos no joelho direito.

O clube não divulgou prazo para retorno do atacante, que tinha acabado de ser integrado aos trabalhos com o elenco. Havia a expectativa de que nos próximos dias ele voltasse a ser relacionado, como o camisa 7. O problema, contudo, é grave, e se assemelha à lesão que Ronaldo Fenômeno teve no início dos anos 2000.

Ele havia se machucado a primeira vez em janeiro, apenas dois jogos depois de sua estreia com a camisa do Verdão.

Bruno Rodrigues tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2028. Aos 27 anos de idade, o atacante foi um dos reforços da temporada após se destacar pelo Cruzeiro e custou R$ 25 milhões.

*Com informações do ge