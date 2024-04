Bruno Rodrigues avança em tratamento, e Palmeiras treina antes de viagem a Quito 

Atacante passou por cirurgia no joelho direito em janeiro e vai a campo. Já o Verdão se prepara para encarar o Independiente del Valle, pela Conmebol Libertadores.

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol, nesta segunda-feira, após o empate sem gols com o Flamengo, no domingo. O time agora se prepara para enfrentar o Independiente del Valle, do Equador, na quarta-feira, às 21h30, fora de casa, pela Conmebol Libertadores.

A grande novidade das atividades desta manhã foi a evolução na recuperação de Bruno Rodrigues. O atacante foi ao gramado para o um treino leve na presença de garotos das categorias de base. Dudu segue o mesmo cronograma do companheiro.

Bruno Rodrigues sofreu uma grave lesão no joelho direito em janeiro e precisou passar por cirurgia. Ele ainda não tem uma previsão para retornar aos gramados.

Além deles, foram a campo os reservas da partida contra o Flamengo para trabalhos técnicos com objetivos específicos. Os titulares ficaram na parte interna para atividades regenerativas.

O Palmeiras viaja ainda nesta segunda-feira, na parte da tarde, para Quito em voo fretado do clube. Na terça, o Verdão irá fazer um treino no Estádio Rodrigo Paz Delgado, da LDU, às 14h, para finalizar a preparação para o duelo.

O cronograma de viajar dois dias antes do confronto tem a ver com a ambientação da altitude. Quito fica a 2.850 metros do nível do mar.

O Palmeiras busca a primeira vitória fora de casa na Libertadores. Com quatro pontos, a equipe lidera o Grupo F da competição.

*Com informações do ge