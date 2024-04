Bruno Arena recepciona mais dois deputados do PT neste sábado 

O deputado federal Vicentinho e o estadual Simão Pedro participarão de um café da manhã, a partir das 9h30, no Novo Cine Votuporanga.

O pré-candidato à Prefeitura de Votuporanga/SP, Bruno Arena (PT), recepciona mais dois deputados para um café da manhã, seguido de um bate-papo, neste sábado (20.abr), a partir das 9h30, no Novo Cine Votuporanga. Figuras relevantes dentro do Partido dos Trabalhadores, o deputado federal Vicentinho e o deputado estadual Simão Pedro, prestigiam a pré-campanha do advogado e empresário à prefeito.

Essa não é a primeira visita oficial de políticos de alto calibre em apoio a Bruno Arena – que conta com apoio de uma ampla frente composta por PT, PCdoB, PV, Psol, REDE e PDT – no dia 18 de março, o Novo Cine Votuporanga recepcionou em evento semelhante, o deputado federal Arlindo Chinaglia (PT), com a presença de lideranças de correligionários e apoiadores.

“A visita dos parlamentares tem como objetivo promover um diálogo aberto com a comunidade, ouvindo suas demandas e apresentando propostas para a cidade. Todos estão convidados a participar do café da manhã e contribuir com ideias para a construção de uma Votuporanga melhor para todos”, comentou Bruno Arena.

O deputado federal Vicentinho é parlamentar há 20 anos, e no último pleito não conseguiu ser reeleito mesmo conquistando 82.912 votos, porém assumiu a vaga na Câmara Federal após o deputado federal Paulo Teixeira (PT) assumir o Ministério do Desenvolvimento Agrário e abrir vaga para o suplente da federação Brasil da Esperança (PCdoB/PT/PV).

Por sua vez, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Simão Pedro atua em seu terceiro mandato consecutivo. Na Alesp, ele foi autor e co-autor de 65 projetos de lei; além de ser um dos parlamentares que denunciou os escândalos de corrupção no Metrô e na CPTM. Nas últimas eleições foi reeleito para o mandato 2023/2027 com 59.785 votos.