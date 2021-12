Bruno Arena recebe Voto de Congratulação na Câmara  

Empresário votuporanguense, colunista do Diário, e proprietário do Novo Cine Votuporanga foi homenageado durante a 44ª sessão ordinária desta segunda-feira.

O advogado e empresário votuporanguense Bruno Arena recebeu durante a 44ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (6), um Voto de Congratulação. Honraria foi concedida pela Casa Legislativa por iniciativa do vereador Thiago Gualberto (PSD), que justificou a propositura destacando, inclusive, as ações de Arena em apoio e incentivo à Cultura e ao Social desenvolvidos no município.

Em sua fala na tribuna da Câmara, o proprietário do Novo Cine Votuporanga, que esteve prestigiado por sua esposa a arquiteta Juliana Arena, seus pais: Cícero e Maria Inêa, entre outros familiares e amigos, iniciou agradecendo o gesto da Câmara: “…quando começamos a quebrar tudo lá na frente do cinema, muitos boatos surgiram sobre quem era esse rapaz que comprou o cinema? E ao longo do tempo as pessoas foram sabendo por meio de entrevistas e reportagens que eu era de Votuporanga e desde meu bisavô minha família frequenta o cine Votuporanga. À época, meu bisavô de cartola e terno ocupando um dos 1.200 lugares que tinha”.

Bruno Arena explicou em poucas palavras a mudanças no Novo Cine Votuporanga: “Demos acessibilidade por meio do rebaixamento do rol de entrada e de um elevador até a sala de exibição. O rol de entrada se transformou em um espaço café e nele já fizemos live de piano e voz, e declamação de poesia, e já foram filmadas curtas-metragens de diretores locais, e o mais interessante, iniciamos uma livraria, com alguns títulos mais vendidos. As livrarias acabaram em Votuporanga, então, começamos uma. Essa estante possibilita também que escritores locais coloquem seus títulos no mercado e já temos cerca de 30 títulos de escritores locais. Já fica o anúncio que no próximo sábado teremos o primeiro lançamento de livro no nosso cinema”, explicou.

Ainda em sua fala, Bruno Arena lembrou o cuidado com a preservação do patrimônio histórico do município, destacou ações sociais e culturais que são realizadas no espaço, entre outros assuntos.