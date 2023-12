Bruno Arena conta o que espera para Votuporanga em 2024 

Bruno Arena, pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, avalia o primeiro ano de mandato do presidente Lula e demonstra otimismo para Votuporanga em 2024.

Bruno Arena, pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, avalia o primeiro ano de mandato do presidente Lula e demonstra otimismo para Votuporanga em 2024: “Ao aceitar a missão de me lançar como pré-candidato a prefeito de Votuporanga, estava ciente dos desafios que encontraria. Não é segredo que nossa cidade possui um ambiente político enraizado e robusto, com décadas de história e profundas influências. Contudo, acredito que o maior desafio atual seja combater a desinformação. É surpreendente a energia dispendida por certos veículos midiáticos e figuras políticas locais em alimentar a polarização partidária através de ataques frequentes e projetos escassos. Conheço pessoas de grande intelecto capazes de expressar suas opiniões com divergências, e isso é o que impulsiona o debate democrático. No entanto, espero que, em 2024, tenhamos propostas e projetos concretos para nossa cidade, permitindo que a população os avalie e debata. Neste ano que se encerra, testemunhamos uma retomada do crescimento econômico, ainda que de maneira modesta, mas o suficiente para posicionar o Brasil como a 9ª maior economia mundial. Isso é bastante promissor. Apenas para nosso município, houve um investimento de R$86,58 milhões destinados a obras e serviços públicos, além de um crédito de 15,83 milhões para o setor do agronegócio. Esses números refletem a retomada dos investimentos e a dinâmica da economia, sem mencionar outros setores como saúde, educação e o programa Bolsa Família. Vejo um cenário favorável para 2024 e acredito que, com uma gestão competente, nossa cidade pode prosperar em todos os aspectos. Votuporanga necessita de inovação, uma nova abordagem para contemplar não somente sua população, mas também as questões ambientais, as necessidades de emprego e uma visão evolutiva em relação ao desenvolvimento urbano e populacional. Não vejo Votuporanga como uma cidade ruim para se viver, porém, ela deve ser boa para mais pessoas e não apenas para um grupo seleto. Reconheço a necessidade de uma administração renovada, em que as pessoas importem mais do que o asfalto. É inaceitável a falta de um planejamento de transporte público adequado às necessidades das pessoas, do comércio e do lazer, especialmente quando os pontos de ônibus estão expostos ao sol e às altas temperaturas. Devemos incentivar, cuidar e colocar os cidadãos como protagonistas das melhorias necessárias para a cidade. Presenciamos investimentos significativos, como os R$ 815,24 mil provenientes da lei Paulo Gustavo, por parte do governo Federal, destinados à cultura, mas notamos a ausência de ações culturais para impulsionar o comércio na semana que antecede o Natal. Pergunto-me se o poder público não deveria considerar esses detalhes em sua missão. Acredito que o plano de gestão de uma cidade deve abarcar diversos segmentos, aproveitando os investimentos para impulsionar o crescimento e a prosperidade, buscando sempre dar saltos de qualidade. A decoração natalina em frente ao colégio UNIFEV foi uma iniciativa incrível. Com muita criatividade e ousadia, transformaram o local em um ponto turístico, atraindo várias famílias e pessoas que buscavam prestigiar e capturar belas fotos. É isso que estamos buscando: novas ideias, pensamento inovador e realizável. Encerro este ano com o desejo de que 2024 seja um período de evolução e progresso para todos os votuporanguenses. Desejo a todos um Feliz Ano Novo e que 2024 seja melhor do que 2023 para nós todos.”