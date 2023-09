Brothers e Matarazzo chegam à decisão do Amadorzão 2023 

Duelo ocorre no próximo domingo (24) no Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad” – Campo da Ferroviária.

O Campeonato Amador de Futebol de Votuporanga – o Amadorzão – conheceu no último domingo (17.set) os finalistas da edição 2023: Brothers e Matarazzo/SpeedMax.

As vagas foram definidas em duelos emocionantes, o Brothers empatou por 2 a 2 com o Flamenguinho no tempo normal, inclusive, saindo atrás e buscando a igualdade no placar duas vezes. Enquanto Zebrinha e Acreano balançaram as redes pelo lado do Brothers, Iludson marcou para o Flamenguinho.

Diante do empate, o alerta de pênaltis soou no Campo da Ferroviária. E assim, o Brothers carimbou o passaporte para a final após Rafael pegar duas cobranças e, no último, Lagoa chutar por cima do travessão.

Em seguida, o Matarazzo/SpeedMax venceu o Unidos da Sul com gol de Felipe Modesto e cravou a vaga na final do torneio.

Com os resultados, Brothers e Matarazzo decidem o Amadorzão no próximo domingo, dia 24 de setembro, em jogo possivelmente disputado às 15h, no Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad” – Campo da Ferroviária.

O Amadorzão é promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e neste ano homenageia José Carlos Padoan, o Vela.