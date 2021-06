Brinquedo de praça quebra e deixa criança ferida em Votuporanga

Acidente aconteceu no bairro Pacaembu; menina de sete anos sofreu fratura no antebraço. Prefeitura afirmou foi até o local para verificar as condições de todos os aparelhos do parque e providenciar as medidas necessárias para mantê-lo em perfeito estado.

Uma menina de sete anos ficou ferida após se acidentar em um brinquedo instalado na Praça João Favaro Rodrigues, no bairro Pacaembu, em Votuporanga/SP. O acidente resultou em uma fratura no antebraço da criança, que foi socorrida e passa bem.

De acordo com o pai dela, Gideão, a vítima estava acompanhada pela mãe e brincava no parquinho, já o local seria o único espaço aberto para brincadeiras de diversas crianças no bairro.

Ao Diário de Votuporanga, Gideão explicou: “O brinquedo está quebrado lá. Criança é criança gosta de brincar, mas infelizmente o aparelho tombou e ela trincou o antebraço, agora está aqui engessada”.

O pai aproveitou para pedir atenção por parte da manutenção do parque e não escondeu o desapontamento com o ocorrido: “É um descaso tremendo, não só com a minha filha, mas com todo o bairro. Isso é um sinal de abandono, não é só colocar o brinquedo ali e esquecer, precisam vistoriar também. É necessário que exista manutenção e num tem nada. Se for reclamar, é capaz de dizerem que é a própria população que quebra, que são os vândalos, mas minha filha é uma criança, não quebrou nada. Precisam colocar um monitoramento, mas antes precisam consertar os brinquedos”.

Posicionamento

Procurada pela reportagem do Diário de Votuporanga, a Prefeitura de Votuporanga informou em nota que “assim que soube do incidente, uma equipe da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga imediatamente foi até o local para verificar as condições gerais de todos os aparelhos do parque citado e providenciar as medidas necessárias para mantê-lo em perfeito estado. Logo no início deste ano, a Secretaria de Esportes e Lazer realizou um levantamento que apontou necessidade de manutenção em alguns espaços que contam com parquinhos e equipamentos de esporte. Duas empresas especializadas foram contratadas para realizar o trabalho de forma continuada, seguindo um cronograma que teve início no começo do ano. O trabalho segue em andamento até abranger todos os locais com equipamentos que necessitam de melhorias. A Secretaria de Esportes e Lazer também conta com a colaboração da comunidade em preservar os equipamentos públicos.”