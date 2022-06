Briga por causa de pipa termina com adolescente morto na região 

Cauê Henrique de Oliveira, de 15 anos, foi socorrido em Guaraci/SP, mas sofreu três paradas cardiorrespiratórias e não resistiu. Suspeito não foi preso.

O adolescente de 15 anos que morreu depois de ser esfaqueado por um jovem de 18 anos foi enterrado na manhã desta quarta-feira (29.jun), em Guaraci/SP. O crime aconteceu depois que eles discutiram por causa de uma pipa.

De acordo com a funerária, o velório de Cauê Henrique de Oliveira começou às 7h, no Velório Municipal. O sepultamento ocorreu às 11h, no Cemitério Municipal.

A funerária divulgou o óbito nas redes sociais e mais de 300 pessoas deixaram mensagens de apoio à família.

“Meus sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos. Que tristeza, meu Deus. Que Deus conforte todos vocês”, escreveu uma internauta.

“Foi assassinado hoje por causa de uma pipa, que triste meu Deus”, lamentou outro.

Entenda o caso

Cauê foi esfaqueado pelo jovem no bairro Jardim Nova Era, em Guaraci, na tarde desta terça-feira.

Segundo o boletim de ocorrência, os dois discutiram por conta de um pipa e brigaram. O suspeito sacou uma faca que carregava na cintura e golpeou o tórax da vítima.

O adolescente foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de Guaraci, mas sofreu três paradas cardiorrespiratórias e morreu.

Ainda de acordo com o registro policial, o jovem que cometeu o crime fugiu e não tinha foi preso até a manhã desta quarta-feira.

O corpo da vítima foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal). A Polícia Civil investiga o homicídio.

*Com informações do g1