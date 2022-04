Brasilidade: Secretaria da Cultura e Turismo promove espetáculo gratuito de música e arte na Concha Acústica

Apresentação será com a São Paulo Big Band no dia 08 de abril a partir das 20h; show em homenagem aos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922.

Ladies and gentlemen, a Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e realização do Instituto de Cultura e Cidadania (iCult), orgulhosamente apresenta à população, de modo gratuito, o espetáculo “Brasil: 1922 a 2022”, do grupo São Paulo Big Band. O show, que será realizado na Concha Acústica ‘Profº Geraldo Alves Machado’ no dia 08 de abril a partir das 20h, é uma homenagem ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, que foi uma importante manifestação artística do Brasil.

O evento, ação intermediada pelo presidente da Alesp e deputado estadual Carlão Pignatari, trará um repertório que inclui artistas renomados como Pixinguinha, Villa Lobos, Raul Seixas e Legião Urbana, entre outros mostrando a evolução da música e das artes ao longo do tempo.

Haverá também na mesma data e no mesmo local, a partir das 16h, uma apresentação especial da banda para jovens da Escola Municipal de Artes “João Cornachione (Oscarito)”. Artistas em geral também podem comparecer para prestigiar.

São Paulo Big Band

Ao som de trilhas musicais, imagens de filmes, a Big Band relembra músicas e fatos marcantes que contribuíram para a evolução cultural brasileira influenciando a moda, arquitetura, artes plásticas, fatos históricos, filmes, música, cinema, literatura dando uma visão do que aconteceu no país ao longo desses anos.

Foram selecionados sucessos de grandes nomes que marcaram época no cenário musical como Pixinguinha, Vila Lobos, Raul Seixas, Legião Urbana, entre outros, que embalam a narrativa visual de fatos que influenciaram gerações em uma imersão na própria história com alegria e nostalgia. A proposta da participação da São Paulo Big Band é realizar uma viagem musical, através da linguagem áudio visual com viés cultural, dando uma visão do que aconteceu no país ao longo desses anos até os dias atuais.

O projeto contextualiza a evolução a partir do evento realizado no Teatro Municipal de São Paulo no ano de 1922, que apesar de não ter sido aclamado pela crítica, renovou o ambiente cultural e artístico e se tornou um marco para o crescimento das artes no Brasil.

As apresentações da São Paulo Big Band no projeto Brasil 1922 a 2022, criado pelo iCult fazem parte dos eventos comemorativos do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922.