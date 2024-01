Brasil vence a Bolívia na estreia do Pré-Olímpico 

Seleção brasileira não jogou bem, mas gol Endrick logo no início da partida em Caracas garantiu a vitória.

O Brasil não jogou bem, mas venceu na estreia pelo Torneio Pré-Olímpico: 1 a 0 sobre a Bolívia, no estádio Brigido Iriarte, em Caracas. O atacante Endrick fez o gol da vitória aos quatro minutos do primeiro tempo. O técnico da seleção boliviana, o brasileiro Antônio Carlos Zago, foi expulso aos 41 minutos do segundo tempo. Além disso, a equipe dele ficou com um jogador a menos nos minutos finais, após a lesão de Daniel Ribera.

Com a bola rolando

Foi uma estreia nervosa. O Brasil errou mais do que o esperado e ficou desconfortável com a marcação da Bolívia. O time de Ramon Menezes pouco criou no primeiro tempo, exceção o lance do gol de Endrick. A equipe melhorou de desempenho no segundo tempo após as entradas de Maurício e Gabriel Pec. Houve momentos de tensão e discussão com os bolivianos. O atacante John Kennedy foi punido com um cartão amarelo por uma chegada dura no primeiro tempo.

Próximos jogos

A seleção brasileira faz seu segundo jogo pela primeira fase do Pré-Olímpico na sexta-feira, contra a Colômbia, às 20h. A Bolívia entra em campo no mesmo dia, às 17h, para enfrentar o Equador. As duas partidas terão transmissão do sportv.

*Com informações do ge