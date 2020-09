Brasil, um país que arde em chamas

Por Andrea Anciaes

Queimar florestas é cruel com os animais, é um crime com os recursos hídricos, com o clima e com a própria humanidade. É deixar de pensar no futuro que queremos. A cada ano o índice de desmatamento e queimadas aumenta e as mudanças climáticas se agravam. Com isso, menos vidas no planeta. De forma assustadora, vamos perdendo nossa biodiversidade e o equilíbrio ambiental. É preciso considerar que presenciamos declarações políticas desfavoráveis às questões ambientais no Brasil, contribuindo significativamente para movimentos de desmatamento seguidos de queimadas, bem como pelo enfraquecimento dos órgãos e instrumentos públicos de controle e redução do desmatamento.

O desmatamento e o fogo causam efeitos severos sobre a fauna: ferimentos, fumaça, fragmentação do habitat, escassez de alimentos, adoecimento e morte.

Mas, os incêndios do Pantanal mostram que até mesmo os animais da família de felinos, que possuem mais agilidade na locomoção, são severamente afetados. Notícias tristes de onças e jaguatiricas com as patas queimadas… sufocadas pela fumaça. Até quando vamos permitir esse cenário triste de destruição no país? Vivemos hoje uma triste realidade que precisa ser enfrentada com urgência.

Vejo muitos humanos porém pouca humanidade! A ganância pelo poder e dinheiro…. um país que não preza pelo meio ambiente e sim pela destruição do nosso verde!

É devastador. Estamos todos exaustos. Está tudo sendo destruído. Tudo! Animais agonizam em nosso pantanal… 2 meses que respiramos fumaça e cheiro de morte! A vida é rara e parece que ninguém se importa.

Tristeza quando vejo o Pantanal e à Amazônia sendo destruídos e esse governo só estimulando a destruição. Conivente, estimulador e destruidor de nossa fauna e flora…o verde de nossas florestas antes motivo de orgulho no mundo atualmente é motivo de vergonha!

No dia 28/09/2020 o ministro do meio ambiente aprovou a extinção de regras ambientais que protegiam manguezais, restingas e vegetação nativa.

Resumindo e simplificando, as leis ambientais que protegiam essas regiões não serão mais vigentes e os possíveis danos ao Meio Ambiente podem ser irreparáveis.

Queimam Pantanal e Amazônia para transformar em pasto, esmagam os povos indígenas, seguem destruindo tudo…Onde isso tudo vai parar? Qual o benefício dessa “destruição ” para o país?

Os criminosos agem porque não há ação eficaz de combate ao crime, de proteção à fauna e ao meio ambiente….quem dirige a nação tem essa responsabilidade, mas a omissão dos governantes do país é notória…um clima de tristeza e revolta do povo brasileiro…um povo já tão sofrido, é lamentável assistir o Brasil sendo literalmente “destruído”.

A fumaça das queimadas no Pantanal e na Amazônia cobrem o território brasileiro. Se o povo não for exterminado pela Covid-19, vai ser sufocado pela fumaça. Fauna, flora e o povo brasileiro condenados a morte por um governo que simplesmente não se importa!

Perdemos a mão….

O que mais precisa acontecer para percebermos que está tudo errado?

Normatizamos os fatos… isso não pode acontecer.

Não é normal matar mais da metade da população de um bioma, derrubar a Amazônia, restar somente 12 % da mata Atlântica.

Qual o legado que deixaremos para nossos filhos e netos?

Onde está nossa compaixão? Nossos valores? Nosso amor pelos seres que compartilham da mesma terra?

Está na hora do povo brasileiro acordar!

Precisamos urgentemente de uma política pública que realmente proteja a fauna e a flora do Brasil, uma grande campanha mundial para que isso que está acontecendo hoje não venha acontecer novamente!

Para finalizar proponho uma reflexão: Você pode até achar que não tem participação nesse problema, pode inclusive, culpar a quem quiser pelos incêndios na Amazônia e Pantanal. Entretanto, você pode, também, analisar a sua contribuição para que a natureza esteja agonizando, o que tem feito? As suas escolhas, inclusive alimentares, de vestuário, de consumo desnecessário de bens e serviços, são coerentes com a indignação que sente nesse instante?

Apenas reflita!

A autorresponsabilidade, consiste em analisar as questões para além de culpabilizar, sobretudo, ao outro.

Aproveite o momento para meditar, refletir, buscar em si, algumas respostas. Os povos originários precisam de nossa ajuda, os reinos: animal e o vegetal também precisam, somos um só, e a ideia de separatividade está nos matando.