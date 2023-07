Brasil tenta vencer França pela primeira vez após 11 confrontos 

Algoz da última Copa Feminina, time europeu nunca perdeu para seleção brasileira. O próximo duelo ocorre no sábado, às 7h.

Brasil e França se enfrentam neste sábado (29.jul), às 7h, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina. Uma estatística favorável às francesas desperta atenção: a seleção brasileira nunca venceu as francesas.

São 11 confrontos registrados entre as duas equipes, e a Canarinho larga em desvantagem com 6 derrotas e 5 empates. Os últimos quatro jogos tiveram vitória da França, incluindo as oitavas de final da Copa do Mundo de 2019.

Além da estatística, o sentimento de revanche também reserva emoções para o encontro de sábado. Na última edição, em 2019, o Brasil foi eliminado nas oitavas de final justamente para as francesas. Placar de 1 a 1 no tempo regulamentar e Amandine Henry marcou, na prorrogação, o gol de classificação.

Mas essa não foi a única vez que as duas se encontraram no Mundial. Em 2003, um empate em 1 a 1 selou o encontro de Brasil e França na última rodada da fase de grupos. Kátia Cilene marcou o gol brasileiro. A então estreante Marta estava presente no jogo.

Projetando o duelo de sábado, o Brasil está com um pouco mais de moral depois da goleada por 4 a 0 contra o Panamá na estreia. Em uma atuação coletiva e individual praticamente perfeita, a Amarelinha já é vista como uma das favoritas na competição. Por outro lado, a França precisa correr atrás do resultado depois do empate sem gols com a Jamaica e lida com desfalques significativos, incluindo a capitã Wendie Renard, que ainda é dúvida.

Confira o histórico:

19/02/2022: França 2 x 1 Brasil (Torneio Internacional da França)

07/03/2020: França 1 x 0 Brasil (Torneio Internacional da França)

23/06/2019: França 2 x 1 Brasil (Copa do Mundo de 2019)

10/11/2018: França 3 x 1 Brasil (Amistoso)

16/09/2016: França 1 x 1 Brasil (Amistoso)

19/09/2015: França 2 x 1 Brasil (Amistoso)

26/11/2014: Brasil 0 x 2 França (Amistoso)

11/06/2014: França 0 x 0 Brasil (Amistoso)

09/03/2013: França 1 x 1 Brasil (Amistoso)

06/03/2013: França 2 x 2 Brasil (Amistoso)

27/09/2003: França 1 x 1 Brasil (Copa do Mundo de 2003)

*Com informações do ge