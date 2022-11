Brasil será a última seleção a chegar ao Catar, no dia 19; veja programação das favoritas 

Japão e Estados Unidos são as primeiras a desembarcar no país do Mundial, dez dias antes da abertura.

A seleção brasileira será a última a desembarcar no país da Copa do Mundo. De acordo com a programação divulgada pela Fifa, a equipe de Tite chegará ao Catar no dia 19 de novembro, às 16h20 (horário de Brasília, 22h20 hora local), véspera da abertura da competição e cinco dias antes da estreia do Brasil.

O primeiro jogo da seleção brasileira será contra a Sérvia, dia 24 de novembro, no estádio de Lusail, pelo Grupo G. Depois, enfrentará a Suíça, dia 28, e Camarões, dia 2 de dezembro.

Outras três seleções também chegarão ao Catar no dia 19, sendo duas do grupo do Brasil. Pela ordem de desembarque, a seleção de Camarões pousa às 11h30 (horário de Brasília, 17h30 hora local). Meia hora depois, chega a Sérvia, seguida do Uruguai, com apenas dez minutos de diferença. A Suíça está prevista para chegar no dia 14.

A seleção do Japão foi a primeira a chegar à sede da Copa, dez dias antes do início do torneio. Parte da delegação deixou o país na quarta e desembarcou na madrugada desta quinta em Doha (fim da noite de quarta no horário de Brasília). O restante da equipe chegará em outras duas datas, dias 14 e 18. Também nesta chega, desembarcou a seleção dos Estados Unidos.

Duas das favoritas ao título, França e Argentina estão previstas para chegar no mesmo dia: 16 de novembro. Alemanha e Espanha, que estão na mesma chave (Grupo E) desembarcam no dia seguinte.

*Com informações do ge