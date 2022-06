Brasil se mantém no topo do ranking da Fifa, seguido pela Bélgica 

Após ultrapassar os belgas em março, Seleção continua na liderança. Argentina ultrapassa a França e fica em terceiro.

O Brasil, que ultrapassou a Bélgica no topo do ranking da Fifa em março, manteve o primeiro lugar em junho. A nova versão da classificação mundial foi divulgada pela entidade máxima do futebol nesta quinta-feira (23.jun). A Seleção é seguida pelos belgas.

Campeã da Finalíssima, batendo a Itália por 3 a 1, a Argentina ultrapassou a França e fecha o pódio, sendo seguida de perto pelos franceses. A Inglaterra permanece na quinta colocação.

Confira o top-10 do ranking da Fifa:

1 – Brasil – 1837.56 pts

2 – Bélgica – 1821.92 pts

3 – Argentina – 1770.65 pts

4 – França – 1764.85 pts

5 – Inglaterra – 1737.46 pts

6 – Espanha – 1716.93 pts

7 – Itália – 1713.86 pts

8 – Holanda – 1679.41 pts

9 – Portugal – 1678.65 pts

10 – Dinamarca – 1665.47 pts

A maior subida dentre os 10 primeiros foi da seleção holandesa, que lidera o Grupo 4 da Liga das Nações de forma invicta. A Dinamarca, semifinalista da última Eurocopa, primeira europeia a se classificar para a Copa do Mundo e líder do Grupo 1 da Liga das Nações, subiu uma posição e entrou no top-10.

A maior subida registrada pela Fifa foi da seleção do Cazaquistão, que registrou 31.51 pontos, subindo 11 posições. O Nepal e o Egito, de Mohamed Salah, tiveram as maiores quedas, perdendo oito posições cada.