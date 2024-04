Brasil recebe 4ª onda de calor do ano e terá duas semanas com altas temperaturas 

Alerta vale principalmente para Centro-Oeste e partes do Sudeste e do Sul.

Pode preparar a hidratação! O Brasil já está sob efeito de mais uma onda de calor, a quarta desde o início de 2024, e grande parte do país terá quase duas semanas de altas temperaturas e tempo seco.

A previsão vale principalmente para o Centro-Oeste e para partes do Sudeste e do Sul. As temperaturas devem ficar até 5 graus acima do normal para a época. O bloqueio atmosférico faz também com que não haja expectativa de chuvas.

O Rio Grande do Sul está livre do calor extremo e deve ter temporais, assim como parte do Norte e do Nordeste – a capital da Bahia, Salvador, tem alerta especial para grandes volumes de precipitações.

Segundo informações do Climatempo, essa quarta onda de calor tem origem associada a uma área de alta pressão na média atmosfera, que atuará como um bloqueio atmosférico. Este sistema favorece a manutenção do ar seco e quente, que provoca altas temperaturas.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Votuporanga: