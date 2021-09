Brasil perde para Argentina na semi e dá adeus ao sonho do título do Mundial de Futsal

O Brasil não se encolheu após o gol sofrido, e, aos 12, Ferrão quase empatou numa conclusão de cabeça. Só que, aos 13, Borruto aproveitou uma tabela rápida para marcar 2 a 0. O Brasil ainda conseguiu diminuir no fim do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio da direita, Ferrão completou de carrinho para definir o placar da etapa.

A seleção brasileira iniciou o segundo tempo pressionando e, com menos de dois minutos, Rocha bateu rasteiro da entrada da área, e Sarmiento tirou com o pé. Aos três, Gadeia finalizou rente ao poste direito do goleiro argentino. Um minuto depois, Sarmiento foi buscar uma falta cobrada por Rodrigo da intermediária. Aos sete, Ferrão avançou pela ala-direita e soltou a bomba. Sarmiento espalmou para escanteio.

Muito recuada, a Argentina só foi finalizar pela primeira vez no segundo tempo aos nove, numa bicicleta de Rescia defendida por Guitta. Um minuto depois, o Brasil chegou com perigo novamente em mais uma conclusão de Rocha. A 11 minutos do término, a seleção brasileira cometeu a sua quinta falta, ficando pendurada. A Argentina também não demorou a fazer a sua quinta infração, tornando o fim de jogo ainda mais imprevisível.

Goleiro-linha brasileiro