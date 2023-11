Brasil perde para Argentina e cai para sexto na classificação das Eliminatórias 

Essa é a primeira vez que o Brasil perdeu uma partida em casa pelas Eliminatórias.

A seleção brasileira perdeu para Argentina por 1 a 0, nesta terça-feira (21.nov), em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Com a derrota, a equipe comandada por Fernando Diniz caiu para a sexta colocação.

O jogo começou com quase 20 minutos de atraso, devido a uma confusão na arquibancada. Torcedores argentinos entraram em confronto com policiais e devido a confusão, a seleção liderada por Lionel Messi, demorou para entrar em campo de jogo.

Como foi o jogo

A partida começou truncada, sem muitas chances de gol para os dois lados. O Brasil começou agredindo na marcação e marcou muitas faltas contra a Argentina.

A primeira chance de gol foi logo aos 9 minutos. Alexis Mac Allister recebe na entrada de área e finaliza de pé esquerdo sem perigo. O Brasil respondeu 30 minutos depois, onde Marquinhos (Brasil) cabeceia do meio da área, após escanteio cobrado por Raphinha.

O gol saiu aos 18 minutos do segundo tempo. Otamendi aproveita bom cruzamento de Lo Celso da esquerda e cabeceia no ângulo esquerdo de Alisson, abrindo o placar para os argentinos.

Após o gol, Fernando Diniz colocou Endrick, Joelinton e Raphael Veiga em campo, porém o Brasil não conseguiu agredir muito a meta adversária.

Sexto nas Eliminatórias

Com o resultado, a seleção brasileira caiu para a sexta colocação com apenas sete pontos conquistados. Essa é a primeira vez que o Brasil perdeu uma partida em casa pelas Eliminatórias. Já a Argentina, subiu para liderança com 15 pontos conquistados.