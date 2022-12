Brasil pega a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo 

Alex Sandro treina com os demais jogadores, deve ser relacionado, mas Tite indicou que ele pode começar na reserva. Confronto decisivo é às 12h, no Estádio Cidade da Educação.

A seleção brasileira encerrou, nesta quinta-feira (8.dez), a preparação para o duelo das quartas de final da Copa do Mundo, contra a Croácia, nesta sexta, às 12h (de Brasília), no Estádio Cidade da Educação. O técnico Tite liberou apenas os primeiros 20 minutos do treino para a imprensa acompanhar.

A principal dúvida na escalação brasileira é na lateral esquerda. Em recuperação de lesão no quadril, Alex Sandro treinou com o grupo e não aparentou nenhuma restrição de movimentos.

O lateral foi desfalque nas duas últimas partidas e, segundo o técnico Tite, a tendência é que ele não comece o jogo contra a Croácia. Se isso for confirmado, Danilo será escalado mais uma vez na lateral esquerda.

Vale lembrar que o Brasil não pode contar com o lateral-esquerdo Alex Telles, que sofreu uma lesão no joelho e já viajou à Espanha para iniciar a recuperação.

A provável escalação do Brasil para enfrentar a Croácia é: Alisson, Éder Militão (Alex Sandro), Thiago Silva, Marquinhos e Danilo; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Junior.

No período em que os jornalistas tiveram acesso, foi possível ver o aquecimento e um trabalho em campo reduzido, sem divisão de reservas e titulares.