Brasil goleia a Coreia do Sul e enfrenta a Croácia nas quartas da Copa 

Com show no primeiro tempo e reforçada por Neymar, seleção faz 4 a 1 em sua melhor exibição no Catar.

A seleção brasileira fez seu melhor jogo no Catar, goleou a Coreia do Sul por 4 a 1 nesta segunda-feira (5.dez) e avançou às quartas de final da Copa do Mundo. Os gols foram de Vini Júnior, Neymar, Richarlison e Paquetá – Paik Seung-Ho descontou.

Reforçado pelas voltas de Danilo e do próprio Ney, o time brasileiro definiu a partida ainda na primeira etapa, quando fez os quatro gols e chamou a atenção pelo grande volume ofensivo no Estádio 974.

Homenagem a Pelé

Após a classificação, os jogadores da Seleção fizeram uma homenagem ao Pelé e abriram uma faixa com o nome e o rosto do Rei, que está internado e também teve uma bandeira levantada pela torcida no confronto contra a Coreia do Sul.

Quando será o próximo jogo

Brasil e Croácia vão disputar uma vaga na semifinal na próxima sexta-feira, às 12h, no Estádio Cidade da Educação. Quem vencer vai enfrentar na fase seguinte o ganhador do confronto entre Holanda e Argentina, que também jogam na sexta, às 16h, no Lusail.