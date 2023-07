Brasil folga antes da estreia na Copa: veja programação até jogo com Panamá 

Pia Sundhage vai manter rotina da semana e comandará mais dois treinos fechados à imprensa.

Chegou a hora de recarregar as baterias para enfrentar os desafios que vêm pela frente. Nesta sexta-feira, a seleção brasileira teve a última folga antes da estreia na Copa do Mundo Feminina, segunda-feira, contra o Panamá, às 8h.

Depois de duas semanas de treinos em Gold Coast, também no litoral Leste da Austrália, a delegação chegou na última terça a Brisbane, que será a base da equipe durante a primeira fase do Mundial. Foram dois dias de treinos fechados à imprensa, para os últimos ajustes no time.

Agora, as jogadoras têm uma pausa para relaxar e se desconectar um pouco do futebol. Só um pouquinho, afinal é difícil tirar a Copa do Mundo da cabeça neste momento.

“Acho que equilíbrio é tudo, é importante também estar um pouco fora desse ambiente, poder estar em contato com outras coisas. O intuito é descansar, então a gente vai dar uma caminhada, fazer umas comprinhas, que é sempre bom. Mas o momento agora é de estar 100% focada no Mundial, não tem como fugir disso”, afirmou a lateral-direita.

Neste sábado, recomeça a rotina de preparação. De novo com mistério. Serão mais dois treinos com apenas os 15 minutos iniciais liberados para a imprensa. O primeiro ainda em Brisbane, no complexo esportivo de Moreton Bay, a cerca de 35 quilômetros de Brisbane. No domingo, a seleção já estará em Adelaide para fazer o treinamento final, no South Australia Football Centre.

A parte final de preparação tem sido dedicada aos ajustes táticos, treinamentos de bola parada e conversas mais individualizadas, como a técnica Pia teve com a volante Luana logo no início do treino de quinta.

Luana tem ganhado espaço e deve ser a principal novidade no time, após disputar vaga com Duda Sampaio no início dos treinamentos. Pia ganhou outra opção para o setor com a inscrição de Angelina na Copa, no lugar da atacante Nycole, cortada por lesão.

A principal dúvida reside no ataque. Marta tem feito treinamentos especiais por conta de um desgaste muscular na coxa esquerda e não deve ser titular na estreia. Para formar dupla com Debinha, Pia testou Bia Zaneratto e Geyse, com mais chances, neste momento, para a última.

*Com informações do ge