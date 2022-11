Brasil faz último treino antes da estreia na Copa contra a Sérvia; veja escalação 

Seleção terá formação com quatro atacantes e Lucas Paquetá ao lado de Casemiro. Estreia ocorre às 16h desta quinta-feira, no estádio Lusail.

A seleção brasileira encerrou nessa quarta-feira (23.nov) a preparação para a estreia na Copa do Mundo 2022, contra a Sérvia. O duelo acontece às 16h (de Brasília) e 22h (Doha), desta quinta-feira, no estádio Lusail.

Mais uma vez, o técnico Tite restringiu o acesso da imprensa e não mostrou a escalação que utilizará na partida. Os jornalistas puderam acompanhar apenas os primeiros 15 minutos de atividade, de aquecimento, no estádio Grand Hamad.

Mais cedo na entrevista coletiva, o técnico Tite não disse qual será o time titular do Brasil contra a Sérvia. Ele fechou o treino de terça-feira, e a imprensa acompanhou pouco tempo das atividades de segunda e quarta-feira.

Se nenhum imprevisto ocorrer, o Brasil de Tite vai a campo com: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Jr.

Todos os 26 jogadores convocados para a Copa foram a campo nessa quarta. Terminou às 16h o prazo para a Seleção fazer eventuais mudanças na lista de inscritos no Mundial em caso de lesão.

Na chegada ao local do treino, a delegação foi recebida com muita festa por parte dos torcedores.

Após a estreia contra a Sérvia, a Seleção treina na sexta-feira e no sábado às 11h (de Brasília). A atividade de domingo será um pouco antes, às 10h30. Sempre no estádio Grand Hamad.

O segundo jogo na Copa do Mundo, contra a Suíça, será no dia 28 de novembro, segunda-feira que vem, às 13h (de Brasília), no estádio 974.