Brasil faz bom 1º tempo, vence o Peru e garante vaga na final da Copa América

Etapa inicial teve volume de jogo e atuação destacada do goleiro Gallese, que só não conseguiu parar arremate de Lucas Paquetá; segunda metade teve audácia peruana e boas defesas de Ederson.

O Brasil carimbou a vaga para mais uma final de Copa América. A classificação chegou com vitória suada sobre o Peru, por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, na semifinal. A Seleção comandada por Tite fez um ótimo primeiro tempo, foi às redes com Lucas Paquetá, caiu de rendimento na segunda etapa, mas conseguiu confirmar um lugar na decisão. O adversário será definido nesta terça-feira, no duelo entre Argentina e Colômbia, às 22h, no Mané Garrincha. A final está marcada para sábado, no Maracanã.

*Com informações do globoesporte