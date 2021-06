Brasil é o 4° país com o maior n° absoluto de vacinados, mas é também o 4° com o maior n° de não vacinados

O Brasil aparece em 4º lugar entre os países com o maior número absoluto de vacinados com a 1ª dose, segundo dados do Our World in Data. A informação, que tem sido repetida pelo presidente Jair Bolsonaro e que não relativiza o tamanho da população, pode ser lida também de outra forma: o Brasil também aparece na 4ª posição entre os países com o maior número de pessoas não vacinadas.

Veja o ranking ‘às avessas’: