Brasil é nono país que mais adquiriu ingressos para Copa do Mundo 

Até agora, 2,7 milhões de bilhetes foram vendidos de um total de 3,1 milhões disponíveis. Fora o Catar, Estados Unidos lideram pedidos; veja detalhes.

O Comitê Organizador da Copa do Mundo divulgou que cerca de 200 mil ingressos foram vendidos até agora na última etapa de comercialização, iniciada no dia 27 de setembro. Agora, a parcial de bilhetes pedidos é de 2,7 milhões, de um total de 3,1 milhões disponíveis. O Brasil é o nono país da lista dos que mais requisitaram entradas.

Segundo dados do Comitê, foram 39.546 pedidos feitos do Brasil, em balanço feito até o último dia 30 de setembro. A Argentina é a nação sul-americana com maior demanda, em sétimo, com 61.083 pedidos. O Catar lidera a lista, seguido de Estados Unidos e Arábia Saudita.

Veja o Top-10 de pedidos de ingressos:

Catar 947.46

EUA: 146.616

Arábia Saudita: 123.228

Inglaterra: 91.632

México: 91.173

Emirados Árabes: 66.127

Argentina: 61.083

França: 42.287

Brasil: 39.546

Alemanha: 38.117

A atual fase de vendas vai até o final da Copa do Mundo. Quem desejar uma entrada deve acessar o site fifa.com/tickets. A Fifa vai disponibilizar ingressos individuais para todas as partidas e em todas as categorias.

A entidade reitera que, embora seja provável que os bilhetes se esgotem rapidamente, é recomendável acessar o portal regularmente. Novos lotes podem ser fornecidos por meio de revendas ou com ingressos devolvidos.

O Comitê organizador da Copa do Mundo reitera que os torcedores que desejam ir ao Catar devem ter acomodações reservadas previamente.

A reserva é um dos itens necessários para a emissão do Hayya Card, uma espécie de visto que funciona como Fan ID e vai durar durante do o Mundial. Esta é uma autorização de entrada para o Catar e também será exigida na entrada do estádio, além do ingresso.

Os bilhetes da Categoria 4 para os jogos são reservados para residentes do Catar. Os clientes podem comprar no máximo seis ingressos por partida e 60 entradas no total. Pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade limitada encontram opções online selecionando os bilhetes de acessibilidade.

No Catar, os torcedores poderão assistir a até dois jogos em um mesmo dia. No entanto, não será possível acompanhar duas partidas que acontecem em sequência. Por exemplo: quem comprar ingresso para o primeiro jogo do dia poderá adquirir também para o terceiro ou quarto jogos, não para o segundo.

Todos os ingressos para o público geral serão digitais. A Fifa promete lançar até a segunda quinzena de outubro um aplicativo dedicado aos fãs.