Boteco Show com Matogrosso & Mathias em prol ao Hospital de Amor de Jales

Evento ocorre neste sábado (23), a partir das 20h, no salão Vila Rocca, em Jales/SP.

Prepare-se para uma noite incrível de entretenimento e solidariedade! No dia 23 de novembro, a partir das 20h, o “Boteco Show” com a dupla sertaneja Matogrosso & Mathias vai animar a noite na cidade de Jales/SP. E a melhor parte? Tudo isso será em prol do Hospital de Amor.

Para aqueles que desejam se solidarizar e se divertir com amigos, as mesas com 10 lugares estão disponíveis nos valores de R$ 3.500,00 a R$ 4.500,00 conforme setor desejado, com pagamentos via PIX, dinheiro, cartões de débito ou crédito.

Este evento beneficente acontecerá no salão Vila Rocca, em Jales. O que mais você pode esperar? Open Food com um delicioso cardápio de boteco, e Open Bar de água, refrigerante e cerveja, tudo incluso no preço do convite!

A dupla, que em seu repertório apresenta um dos maiores sucessos sertanejos do país, “Tentei te esquecer,” com mais de 62 milhões de reproduções somente no Spotify, também trará seu novo single, “Caçador de Gente,” para encantar o público.

Por Uma Causa Nobre:

Este evento anual desempenha um papel fundamental em angariar fundos para apoiar o Hospital de Amor, que há mais de 60 anos trabalha incansavelmente na prevenção e tratamento do câncer em todo o país. Seu apoio é essencial para manter essa nobre missão, beneficiando todos que precisam de um tratamento oncológico de qualidade, além de amor e humanização em um momento tão delicado.

Venha você também fazer o bem enquanto se diverte. Garanta seu lugar no “Boteco Show” com Matogrosso & Mathias e ajude a transformar vidas. Para obter mais informações e reservar seu ingresso, entre em contato conosco!

Boteco Show com Matogrosso & Mathias