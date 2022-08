Botafogo chega a acordo com São Paulo para liberação de Lucas Perri, que deve deixar o Náutico 

Clube paulista aceita permanecer com um pequeno percentual dos direitos econômicos do goleiro para liberar o jogador ao Alvinegro no último dia da janela de transferências.

O goleiro Lucas Perri está muito próximo de deixar o Náutico e reforçar o Botafogo na reta final do Campeonato Brasileiro. Na última segunda-feira (15.ago), último dia da segunda janela de transferências do futebol brasileiro, o clube carioca chegou a um acordo com o São Paulo, donos dos direitos econômicos do jogador, para conseguir a liberação imediata do atleta. A informação foi confirmada pelo empresário de Perri, Eduardo Coracini.

No acordo, a diretoria do São Paulo aceitou permanecer com um pequeno percentual dos direitos econômicos do goleiro, que estava emprestado até o final do ano ao Náutico, e vinha sendo um dos destaques do clube pernambucano na temporada.

Isso porque o vínculo do time paulista com Perri vai apenas até o final do ano e com isso, o goleiro poderia se transferir ao término do contrato, sem nenhum ganho financeiro para o tricolor. Já no contrato de empréstimo com o Náutico há uma cláusula que o obriga o clube pernambucano a devolver o jogador caso o São Paulo receba uma proposta satisfatória.

A diretoria do Náutico, inclusive, já está ciente do acordo entre São Paulo e Botafogo. A reportagem, no entanto, não conseguiu contato de ninguém da cúpula do clube pernambucano. Vale ressaltar que a diretoria alvinegra corre contra o tempo para poder registrar a contratação de Perri ainda nesta segunda-feira. E precisa receber a documentação por parte do Timbu.

No Náutico, Lucas Perri atuou em 44 partidas e foi um dos heróis na conquista do Campeonato Pernambucano, ao defender dois pênaltis na disputa contra o Retrô. Na Série B, apesar do Alvirrubro ter a pior defesa da competição, com 32 gols sofridos, Perri é um dos poucos a não sofrer críticas da torcida.

Na derrota do último sábado por 1 a 0 para o Guarani, por sinal, o goleiro protagonizou um lance incrível ao quase empatar a partida, aos 50 minutos do segundo tempo, finalizando dentro da pequena área para uma defesa espetacular do goleiro Maurício Kozlinski.

*Com informações do ge