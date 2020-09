Bombeiros procuram por dono de barco visto navegando sozinho no Rio Tietê

Barco foi visto próximo à ponte que liga as cidades de Araçatuba e Santo Antônio do Aracanguá (SP).

O Corpo de Bombeiros de Araçatuba (SP) procura pelo dono de um barco que foi flagrado navegando vazio neste domingo (27) no Rio Tietê. As buscas começaram já neste domingo e retornaram no início da manhã desta segunda-feira (28).

O barco foi visto próximo à ponte que liga as cidades de Araçatuba e Santo Antônio do Aracanguá (SP). A cena do barco navegando sem ninguém chamou a atenção dos banhistas que estavam no rio e registraram a cena

Segundo os bombeiros, uma equipe está procurando o dono pelas margens do rio e as buscas contam com o apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar.

Ainda não se sabe o que teria acontecido. Os bombeiros não receberam nenhuma reclamação de pessoa desaparecida neste fim de semana no local. O barco foi recolhido e entregue para a Marinha. (G1)