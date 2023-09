Bombeiros encontram corpo de menina que desapareceu em rio de Ouroeste 

Edirlei Mariano morreu tentando resgatar filhas de afogamento; vítima de 8 anos estava desaparecida desde domingo (17).

Os bombeiros encontraram o corpo da menina de 8 anos que desapareceu no rio Grande, em Ouroeste/SP, na manhã desta terça-feira (19.set). O pai dela morreu afogado no domingo (16) ao tentar resgatar as filhas.

Após dois dias de buscas, Vitória foi localizada a 300 metros de onde ela estava com a família e a 9 metros de profundidade, sendo o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

Entenda o caso

Segundo o Corpo de Bombeiros, a família de Iturama/MG estava às margens do rio quando as crianças, de 8 e 9 anos, foram surpreendidas pela correnteza e começaram a se afogar. O casal tentou resgatar as meninas, mas Edirlei Mariano e a filha mais nova desapareceram na água.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e localizou o corpo do homem, que morreu afogado.

A mulher e a outra criança foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal de Ouroeste, onde passaram por atendimento médico e foram liberadas.