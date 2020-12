Bombeiros de MG localizam corpo de fernandopolense desaparecido no rio Grande

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais localizaram nesta sexta-feira (18), o corpo do fernandopolense James Henrique Pinheiro, de 40 anos, que estava desaparecido desde quinta-feira (17), quando a embarcação em que ele estava virou no rio Grande, na divisa com Estado de São Paulo.

De acordo com a corporação mineira, o corpo foi encontrado a dois metros de profundidade e aproximadamente 30 metros da margem. Ainda segundo os militares, a procura no local exato em que o homem havia desaparecido foi iniciada ainda na quinta-feira, mas não conseguiram recuperar o corpo.

Outro ponto que despertou à atenção dos bombeiros, foi o fato de que a profundidade é considerada rasa para quem sabe nadar, sendo que de acordo com familiares de James, ele era um exímio nadador, o que levanta a suspeita de que, antes de cair na água, ele tenha batido a cabeça no barco e ficado inconsciente.

O corpo foi encaminhado para um pronto socorro em Iturama/MG e, em seguida enviado para Fernandópolis/SP, onde foi sepultado por volta das 17h30.

Com informações de WA Mídia