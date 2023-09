Bolsonaro se recupera bem após cirurgias e retoma alimentação, diz hospital 

Ex-presidente está internado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após passar por cirurgia de correção de hérnia de hiato e de desvio de septo.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se recupera bem após ser submetido a duas cirurgias na última terça-feira (12.set) no hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo. Ele segue internado na unidade de saúde sem previsão de alta.

Segundo o boletim médico divulgado nesta quinta-feira (14), Bolsonaro realizou exames que apontaram o funcionamento intestinal normal, sem obstruções. Por conta disso, foi retomada a alimentação de forma gradativa.

“O especialista que avaliou o exame, dr. Luiz Tenório de Siqueira, concluiu que o trânsito intestinal se faz normalmente, sem obstruções ou dificuldades. Por conta disso, há a gradativa retomada da alimentação”, diz trecho do boletim médico.

Segundo a equipe médica, o ex-presidente se encontra em excelente recuperação da cirurgia para desvio de septo.

“Quanto à avaliação otorrinolaringológica, o ex-Presidente Jair Bolsonaro encontra-se em excelente recuperação, com sangramento nasal bastante diminuto, seguindo com instilações nasais para melhora do fluxo. Incômodo ainda persistente em orofaringe, com melhora da alimentação/deglutição dentro dos limites de evolução normal do procedimento realizado”, pontua a equipe médica.

Na manhã desta quarta-feira (13), Bolsonaro publicou uma foto no hospital com a frase “bom dia a todos” nas redes sociais. Ele também recebeu a visita do governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos). “Que bom encontrá-lo bem e disposto, presidente Jair Bolsonaro. Seguimos orando pelo senhor e que Deus acompanhe a sua recuperação”, declarou.

Cirurgia de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por duas cirurgias na manhã desta terça-feira (12) no hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo. O advogado e ex-secretário de Comunicação de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, afirmou que o ex-presidente deu entrada no centro pouco antes das 5h e às 8h ele já estava na sala de recuperação.

“Agradecemos as preces, as cirurgias do presidente Jair Bolsonaro já terminaram e transcorreram dentro da maior tranquilidade. O paciente está nesse momento na sala de recuperação e em breve emitiremos um boletim médico com mais informações do quadro evolutivo”, declarou Fabio Wajngarten.

Segundo o boletim médico, Bolsonaro foi submetido a um procedimento de endoscopia digestiva alta para tratamento de doença do refluxo gastroesofágico com realização de fundoplicatura endoscópica pela técnica TIF. Na sequência foi realizada procedimento de septoplastia, turbinectomia e uvulopalatofaringoplastia.

“As cirurgias transcorreram de forma satisfatória, sem intercorrências e o paciente já se encontra em recuperação no quarto”, diz trecho do boletim médico.

*Com informações da Band