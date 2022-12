Bolsonaro e Mourão se preparam para mudança de palácios do governo 

PL busca uma residência para o presidente; vice-presidente deve deixar Palácio do Jaburu no dia 26.

Com menos de um mês para o fim da atual gestão, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) se preparam para mudar dos palácios do governo federal.

O PL se comprometeu a pagar o aluguel de uma residência para o atual presidente e tem buscado uma casa para ele morar com a família na Capital Federal, já que a intenção é que Bolsonaro lidere a oposição ao futuro governo.

Já Mourão, eleito senador pelo Rio Grande do Sul, deve residir em uma casa no Jardim Botânico, bairro de Brasília, e deve deixar o Palácio do Jaburu no dia 26.

A intenção é que a residência do governo seja preparada para a chegada do vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin (PSB). A mulher dele, Lu Alckmin, já fez uma visita ao Palácio do Jaburu para conhecê-lo.

Apesar de o Palácio da Alvorada ficar vago a partir de 1º de janeiro, Lula (PT) deve adotar uma espécie de quarentena antes de morar na residência oficial da Presidência da República.

No início do mês, foi recomendado ao presidente eleito, que inicialmente, resida em um hotel tanto como uma medida de cautela como de adequação do palácio de governo para a nova família presidencial.

Na equipe de transição, há o receio de dirigentes petistas sobre uma eventual instalação de grampos e escutas. Além disso, é necessário averiguar eventuais melhorias na mobília da residência oficial.