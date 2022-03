Bolsa Cultura 2022: Prefeitura abre inscrições e contemplará 34 projetos 

Artistas poderão se inscrever até o dia 29 de abril; cada projeto receberá auxílio de R$3.800.

Em edição publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (16.mar), a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, divulgou o Edital nº 07/2022, referente à abertura das inscrições do programa “Bolsa Cultura 2022”, que poderão ser realizadas de 16 de março a 29 de abril, com o objetivo de apoiar, incentivar, promover e valorizar a classe artística e produtores culturais, oportunizando à população acesso a bens culturais nas mais variadas esferas artísticas. Artistas interessados devem acessar o link http://www.votuporanga.sp.gov.br/bolsacultura/ onde estão todos os anexos prontos para preenchimento; neste mesmo canal está disponível o edital completo.

O valor total do auxílio este ano é de R$129.200 e será direcionado a 34 projetos, dois a mais que em 2021, sendo R$3.800 para cada contemplado. O programa selecionará projetos independentes e direcionados em diversos segmentos artístico-culturais, como artesanato, artes cênicas e visuais, cultura popular, dança, literatura, música e projetos especiais, tanto de pessoa física quanto jurídica, nas áreas mencionadas, desde que comprovem residência ou empresa ativa de, no mínimo, dois anos em Votuporanga, além de apresentarem também currículo com atividades artísticas realizadas no município.

Os artistas aprovados terão seus trabalhos integrados ao calendário de planejamento de eventos da Secretaria da Cultura e Turismo e o período de vigência para execução dos projetos será de 08 de julho a 05 de dezembro de 2022.

Tira-dúvidas

Interessados em participar do “Bolsa Cultura 2022” poderão esclarecer suas dúvidas sobre o edital do programa, em reuniões tira-dúvidas que serão realizadas de modo on-line pela Secretaria da Cultura e Turismo, através da plataforma Google Meet. A primeira será no dia 07 de abril, das 16h30 às 18h; dia 13, das 10h às 11h30; e uma última no dia 19 de abril das 20h às 21h30 e os links serão divulgados nos e-mails dos artistas, nos grupos, nas plataformas digitais e redes sociais da Prefeitura de Votuporanga.

Workshop

Outra ação que será desenvolvida pela pasta municipal, em parceria com o Instituto Poiesis durante o período de inscrições, é um workshop para Elaboração e Gestão de Projetos Culturais e Negócios Criativos, coordenado por Junior Cecon. A capacitação será ministrada presencialmente nos dias 23, 24 e 25 de março, das 19h às 22h, no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, localizado na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3.112 (Parque da Cultura – Jardim Alvorada).

Para mais informações, o telefone da Secretaria da Cultura e Turismo é (17) 3405-9670.