Bolsa Comunitária: programa socioeducacional da Unifev oferece 39 bolsas de estudo 100% gratuitas

Iniciativa inédita possibilitará o ingresso de dezenas de jovens no Ensino Superior. Investimento é de aproximadamente R$ 10 milhões em bolsas à comunidade de baixa renda. Confira vagas.

Na manhã deste sábado (4), a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) anuncia um programa inédito em benefício direto a dezenas de jovens de baixa renda, vindos de escolas públicas de Votuporanga e região. Trata-se do Programa Bolsa Comunitária, uma iniciativa socioeducacional, que concederá bolsas de estudo 100% gratuitas para todos os cursos de graduação ofertados pela UNIFEV.

No total, serão investidos pela FEV o equivalente a R$ 10 milhões em 39 bolsas (confira a relação de vagas por curso na tabela anexa), válidas durante todo período do curso, direcionadas para jovens residentes nas cidades parceiras, cuja relação pode ser consultada na íntegra pelo link: unifev.edu.br/municipioparceiro. Para se inscrever, os participantes devem ter cursado integralmente e concluído o Ensino Médio na rede pública de ensino, entre os anos de 2019 e 2020.

Além disso, é preciso ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e obtido bom desempenho, em 2019 ou 2020; renda familiar bruta mensal menor ou igual a R$ 825 (por pessoa); não possuir débitos com a FEV; e ser aprovado em avaliação socioeconômica; entre outros requisitos.

De acordo com o Diretor-Presidente da Fundação, Douglas José Gianoti, é o maior programa social e educacional promovido pela Instituição.

“O principal objetivo é proporcionar o ingresso de jovens de baixa renda em uma Instituição de Ensino Superior (IES) de qualidade, como é a UNIFEV, contribuindo para a transformação da realidade de dezenas de famílias, por meio da disseminação do conhecimento”, disse.

Para o Reitor do Centro Universitário, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o pioneirismo da iniciativa deve ser enaltecido. “Como instituição comunitária e sem fins lucrativos, a UNIFEV abre ainda mais as suas portas à comunidade, utilizando como ferramenta principal, o conhecimento. É a partir do ensino que muitas histórias brilhantes poderão ser construídas”, destacou.

Outras informações e critérios para participação no Programa estão disponíveis pelo site: unifev.edu.br/bolsacomunitaria.

Municípios parceiros

O Programa Bolsa Comunitária só é possível por meio de uma parceria entre a UNIFEV e os municípios parceiros. Por meio da iniciativa, as cidades vinculadas ao Programa serão certificadas com o selo de “Município Parceiro da Educação”.

Para consultar as cidades participantes, basta acessar o link acima citado.