Bolivianos são encontrados trabalhando sem carteira assinada em oficinas de costura de Bady Bassitt

De acordo com o Ministério Público do Trabalho (MPT), os estrangeiros atuavam em regime de jornada excessiva, costurando, em média, das 7h30 às 20h30. Os empregadores diretos também eram oriundos da Bolívia.

Todas as oficinas operavam de forma improvisada, dentro de casas, em bairros de Bady Bassitt. Os trabalhadores moravam nas residências junto com as família. Em alguns casos, os ambientes onde ficavam as máquinas de costura eram abafados e com pouca ventilação. As moradias não respeitavam itens estabelecidos pela norma reguladora.

Ainda segundo o Ministério Público do Trabalho, não foram identificados, em uma análise preliminar, casos de aliciamento de trabalhadores, uma vez que todos vieram ao Brasil por iniciativa própria, tampouco casos de trabalho forçado ou servidão por dívida.

As empresas que contrataram os serviços das oficinas se comprometeram a fiscalizar a cadeia produtiva, bem como a utilizar o serviço somente quando os empregados estiverem regularizados. Porém, duas terão de pagar R$ 30 mil ao Centro de Apoio e Pastoral do Migrante (CAMI), pois já tinham firmado um Termo de Ajuste de Conduta (TAC).

*Com informações do g1