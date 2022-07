Bolívia abre processo seletivo para técnico da seleção 

Federação boliviana de futebol vai aceitar currículos e propostas de trabalho de treinadores nacionais e estrangeiros até a próxima sexta-feira.

O Comitê Executivo da Federação Boliviana de Futebol (FBF) tomou a decisão na sexta-feira de abrir um processo seletivo para definir o novo técnico da seleção principal. O anúncio foi publicado pela federação nos perfis da entidade nas redes sociais.

Na publicação, a federação boliviana declara que profissionais nacionais e estrangeiros podem enviar currículo e projeto de trabalho para e-mails da presidência e da gerência da entidade. Além disso, podem entregar a documentação correspondente na secretaria da FBF em Cochabamba.

O prazo para a entrega de propostas para o posto de técnico da seleção boliviana vai até a próxima sexta-feira, 29 de julho.

O último treinador da equipe foi César Farias. A FBF surpreendeu com esse chamado, porque vinha conversando com técnicos estrangeiros para assumir o cargo. A federação já havia falado com Miguel Russo, Gustavo Costas e Sergio Batista, assim como Hernán Darío Gómez.

A Bolívia ficou em penúltimo lugar nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, com apenas 15 pontos em 18 jogos. Na última partida, foi goleada por 4 a 0 pela seleção brasileira, no estádio Hernando Siles, em La Paz.