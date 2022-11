Black November: Unifev promove intensivão de descontos até dia 30

Ação “Deu bug na Black” concede os maiores benefícios do ano para cursos de graduação; mais informações pelo WhatsApp (17) 99702-2883.

Desde o início do mês, a campanha Black November Unifev está com benefícios atrativos para os cursos de graduação ofertados pela Instituição. Nesta semana, a campanha entra em uma fase inédita, que concede os maiores descontos do ano para quem se matricular até 30 de novembro.