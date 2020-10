Bispo da Diocese reinaugura marco do cinquentenário de Votuporanga com nova estrutura para abrigar imagem de Padroeira

DIA DE NOSSA SENHORA –

Danilo Camargo

A Catedral de Votuporanga cumpriu uma extensa agenda neste final de semana, mas foi principalmente no feriado (12), data em que se comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, que foi reinaugurado o marco do cinquentenário de Votuporanga – instalado em 12 de outubro de 1987 na frente da Catedral com uma capelinha de vidro para proteger a Santa Padroeira do município.

O Bispo Dom Moacir Aparecido de Freitas procedeu às bênçãos da imagem e do novo monumento, criação do arquiteto sacro, Eduardo Fuste. Segundo o Padre Gilmar Margotto, “a nova imagem é do tamanho original da que se encontra preservada em Aparecida do Norte (SP). Ela é de bronze e não tem véu, a própria estrutura de concreto acima dela cumpre esse papel”, explicou. Além da reinauguração do marco, foi comemorado também o fim das obras de limpezas externas da catedral. Durante o feriado foram realizadas 3 missas, todas dentro das normas exigidas pela vigilância sanitária, mantendo o distanciamento devido ao contágio da Covid-19.