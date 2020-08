Biblioteca Municipal de Votuporanga realiza próximo Clube de Leitura online em setembro

O encontro será realizado no dia 27 de setembro e abordará o livro “Úrsula”

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, promove o próximo encontro virtual do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal “Castro Alves” no dia 27 de setembro, às 17h30, pela plataforma do Google Meet.

O encontro abordará a obra “Úrsula”, da escritora maranhense Maria Firmina dos Reis, que foi publicada em 1859 e considerado o primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil.

O romance retrata uma trágica história de amor entre dois jovens, a pura e simples Úrsula e o nobre Bacharel Tancredo. Uma clássica história de amor impossível, como muitas de seu tempo.

O evento será mediado por Rafael Balceiro, que é sociólogo e pesquisador do Núcleo de Estudo em Arte, Mídia, Política da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O encontro é gratuito e aberto a todos os interessados. O link para reunião estará disponível nas redes sociais da Secretaria da Cultura e Turismo (@culturaeturismoemvotuporanga) no dia do encontro.