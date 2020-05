Biblioteca Municipal de Votuporanga realiza em junho clube de leitura online

O Clube de Leitura da Biblioteca Municipal Castro Alves, de Votuporanga, vai realizar seu próximo encontro e primeiro online no dia 7 de junho. O livro “A revolução dos bichos”, do autor inglês George Orwell, será a leitura proposta a ser discutida pela plataforma Google Meet.

O encontro terá participação especial do Professor Mestre Paulo Stipp, com mediação do bibliotecário e Mestre, André Ynada. Os participantes poderão oferecer suas impressões sobre o livro. Mesmo quem não tiver tempo de ler todo o conteúdo é bem-vindo nas atividades, que irão ajudar a despertar o interesse pela obra.

Sobre a obra:

A Revolução dos Bichos é um clássico moderno, concebido por George Orwell, um dos mais influentes escritores do século XX. A fábula sobre o poder narra a insurreição dos animais de uma granja contra seus donos. Progressivamente, porém, a revolução degenera numa tirania ainda mais opressiva que a dos humanos. Fonte: Livraria Cultura.

A obra está disponível no domínio público, para acessar clique no link: encurtador.com.br/hxB01

Sobre a plataforma:

O Google Meet é uma solução do Google que permite reuniões online, tanto pelo computador quanto por dispositivos móveis.

– Como baixar o Google Meet?

Você pode utilizar o Google Hangouts Meet no PC ou no smartphone Android e iOS.

No computador basta clicar no link (não precisa baixar), mas no celular é preciso baixar o aplicativo gratuitamente na Play Store.

– Como participar da reunião do clube de Leitura?

Se for acessar pelo celular, é preciso que já tenha baixado o aplicativo. Depois é só clicar no link do clube.

Se for no computador é só clicar no link.

O link para participar do encontro será divulgado às 17h30, no dia do evento, em todas as páginas da Secretaria de Cultura e Turismo.

Serviço:

Clube de leitura online Biblioteca Municipal Castro Alves

Data: 07/06/2020

Horário: 17h30

Forma de acesso: Plataforma Google Meet