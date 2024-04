Biblioteca de Instituto riopretense se destaca por acessibilidade e transcrição de livros para braille

O Instituto dos Cegos conta com mais de 350 obras e atende diretamente mais de 150 pessoas com deficiência visual.

Você sabia que uma das maiores bibliotecas em escrita braille fica em Rio Preto? O Centro de Reabilitação Visual – Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores conta com uma biblioteca com um dos maiores acervos de livros em braille do estado, também um dos maiores do noroeste paulista e com mais de 350 livros adaptados.

Além dos livros, o instituto conta com um serviço de transcrição para a escrita braille para escolas e comunidade. Tanto professores e alunos com a necessidade destas adaptações como estabelecimentos comerciais podem buscar este serviço, uma vez que, em várias cidades da região, cardápios e descrição de serviços em braile são obrigatórios por lei.

Além das centenas de livros com a leitura tátil, a biblioteca conta também com exemplares com a escrita ampliada para auxiliar os alunos que têm a visão parcial. A escrita ampliada é padronizada com a fonte no tamanho 24, buscando maior possibilidade de visão ao seu usuário. A biblioteca do instituto está em funcionamento há 25 anos.

“As bibliotecas adaptadas desempenham um papel fundamental na promoção da igualdade de acesso à leitura e à informação para pessoas com deficiência visual; contribuindo para melhor inclusão social, desenvolvimento pessoal e educacional, estímulo à leitura e promoção da autonomia destes usuários. ” Disse Patrícia Andrade, pedagoga, psicopedagoga e responsável pela biblioteca do IRCT.

“Todos os nossos usuários (mais de 150 adultos e crianças) têm acesso à biblioteca, podendo fazer retiradas com prazos para devoluções, como em uma biblioteca normal, porém o espaço é exclusivo para os alunos. ” Completou Patrícia.